Oglasila se iranska garda: Pogodili smo komandni centar SAD i bazu Al-Azrak u Jordanu

IRAN je lansirao 10 balističkih raketa na američki komandni centar na Bliskom istoku, kao i na američku vazduhoplovnu bazu Al-Azrak u Jordanu, saopštila je Iranska revolucionarna garda (IRGC).

Iranian presidential office / UPI / Profimedia - Kao rezultat lansiranja 10 balističkih raketa, pogođeni su neprijateljski komandni i kontrolni centar na Bliskom istoku i vazduhoplovna baza Al-Azrak u Jordanu - navodi se u saopštenju IRGC-a, prenosi Irna. Američka vojska je sinoć pokrenula novi niz snažnih udara na Iran. Centralna komanda SAD saopštila je da je to odmazda za iranske akcije protiv komercijalnih brodova koji prolaze kroz Ormuski moreuz. Iranska