"Oko za oko" Iran rastura SAD baze po Bliskom istoku - Jordan na brutalnom udaru

IRAN je ispalio rakete na Jordan dok je ciljao američku vojnu infrastrukturu širom Bliskog istoka nakon što je američka vojska izvela još jedan talas udara na Iran, uključujući napade za koje Iran tvrdi da su pogođeni u blizini oboda nuklearne elektrane Bušer.

Morteza Nikoubazl/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia Napadi „oko za oko“ više puta su ugrožavali krhko primirje između SAD i Irana otkako je prvi put uvedeno u aprilu, ali su neprijateljstva postepeno eskalirala poslednjih dana i nastavila su se u četvrtak, kada je Iran ciljao Bahrein — dom štaba Pete flote američke mornarice — Kuvajt i Katar sa višestrukim raketnim paljbama, Tajms of Izrael. Nakon toga, Iran je ispalio 10 balističkih raketa na