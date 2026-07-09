Poznato vreme komemoracije Andrije Bajića: U sali MTS dvorane estrada se oprašta od pokojnog pevača, termin sahrane još nepoznat (foto)

Večernje novosti pre 5 sati
Poznato vreme komemoracije Andrije Bajića: U sali MTS dvorane estrada se oprašta od pokojnog pevača, termin sahrane još…

LEGENDARNI pevač Andrija Bajić preminuo 7. jula u 89. godini, a supruga pokojnog pevača, Mala Cana, neutešno čeka svu potrebnu dokumentaciju kako bi se zakazala sahrana.

FOTO: Ata images/Antonio Ahel Komemoracija Andrije Bajića održaće se 10. jula u velikoj sali MTS dvorane u 14 časova. Ovaj čin je u organizaciji SEMUS-a. Andrija Bajić važio je za jednog od doajena narodne muzike u Jugoslaviji. Zajedno sa bratom Tomislavom činio je duet koji je bio poznat kao "Braća Bajić". Tokom nekoliko decenija 20. veka objavili su niz albuma koji su se prodali u milionskom tiražu. Foto: Printskrin Tomislav i Andrija Bajić su rođeni i odrasli u
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