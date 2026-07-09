Zakuvavaju se odnosi Moskve i rima? Italija zbog šijunaže proteruje dvojicu vojnih atašea, iz Rusije odmah stigao odgovor

Posle otkrivanja špijunaže za račun Rusije i neovlašćenog pristupa računarskim sistemima gde je glavni osumnjičeni 59. godišnji podoficir sa iskustvom u italijanskoj obaveštajnoj službi, uz njega još pet drugih osumnjičenih koji su takođe pod istragom, od kojih su četvorica služili na strogo poverljivim vojnim pozicijama, italijanska vlada je donela odluku da protera dva vojna atašea iz Ruske ambasade u Italiji.

Tanjug/AP/Marius Burgelman Oglasio se ministar spoljnih poslova Antonio Tajani, koji je pozvao ruskog ambasadora Alekseja Paramonova u Farnezinu, a koji je oštro kritikovao takvu odluku sa obrazlošenjem „Nemoguće je ograničiti naš uticaj; Rim nema taj ugled“. Odlukom o proterivanju Ivana Petroviča Gorbačova i Mihaila Vasiljeviča Astahova daje se na znanje da moraju da napuste Rim u roku od tri dana. - Moskva nastavlja da koristi svoje hibridno oružje za napad na