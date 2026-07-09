Lana Bastašić: Ovo je moja lista 10 najboljih romana

Velike priče pre 55 minuta  |  Piše Velike priče
Lana Bastašić: Ovo je moja lista 10 najboljih romana

Od Dubravke Ugrešić do Slavenke Drakulić, od Semezdina Mehmedinovića do Đorđa Lebovića...

Velike priče i Nedeljnik, uz pomoć više od 200 pozvanih stručnjaka, pokreću izbor za 100 najboljih romana napisanih na jezicima našeg govornog područja, svesni svih dilema koje takva „top-lista“ može da donese, i duboko ubeđeni da će doneti mnogo toga dobrog. Više o izboru pročitajte OVDE. Pojedinačne liste ćemo svakodnevno, celog leta, objavljivati na Velikim pričama. Kako su drugi glasali pogledajte OVDE. *** Lana Bastašić je književnica, autorka više romana,
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