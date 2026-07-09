Tramp: Daćemo Ukrajini licencu za proizvodnju sistema „patriot“

Američki predsednik Donald Tramp saopštio je da planira da Ukrajini omogući licencnu proizvodnju raketa-presretača za sistem „patriot”. Kijev ovu tehnologiju traži mesecima zbog sve intenzivnijih ruskih raketnih napada

Predsednik SAD Donald Tramp izjavio je da će Ukrajini biti data licenca za proizvodnju raketa-presretača za sistem protivvazdušne odbrane „ patriot”, što bi Kijevu moglo da pomogne u odbrani od ruskih balističkih raketa. „Daćemo vam licencu da proizvodite patriote. Mislim da mogu veoma brzo da ih proizvode kada im objasnimo kako”, rekao je Tramp ukrajinskom predsedniku Volodimiru Zelenskom. On je naveo da o odluci još nije obavestio proizvođače odbrambene opreme