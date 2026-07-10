Istraga otkrila zašto je Lufthanzin Drimlajner pao na nos u Frankfurtu: Osigurač nije bio postavljen

Nemačka Savezna kancelarija za istraživanje vazduhoplovnih nesreća (BFU) objavila je privremeni izveštaj o incidentu Lufthanzinog Boeinga 787-9 u Frankfurtu, u kome se navodi da osigurač za blokadu nosne noge stajnog trapa nije bio postavljen u predviđeni otvor.

Reč je o avionu registracije D-ABPQ, godinu dana starom Drimlajneru Lufthanze, o čijem je incidentu Aero.rs pisao 4. juna. Avion je tog jutra stigao iz Ostina kao let LH469, a zatim je na Terminalu 1 aerodroma Frankfurt pripreman za inerkontinentalni let LH450 ka Los Anđelesu. Germany's Bureau of Aircraft Accident Investigation says in an Interim Report that the downlock pin was missing in the June 4th Lufthansa 787-9 nose-gear collapse accident at Frankfurt