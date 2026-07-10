Novakova košmarna repriza, Siner furiozno do finala Vimbldona: "Razneo me je"

B92 pre 4 sati
Novakova košmarna repriza, Siner furiozno do finala Vimbldona: "Razneo me je"

Srpski teniser Novak Đoković eliminisan je u polufinalu Vimbldona od strane Janika Sinera.

Siner je slavio rutinski sa 3-0, baš kao i prošle godine, rezultatom 6:4, 6:4, 6:4. Rival u finalu biće mu Aleksander Zverev, koji je maksimalnim rezultatom bio bolji od Artura Ferija. Janik je bio zadovoljan posle trijumfa, istakavši da je igranje protiv Novaka inspirativno. Nakon Vimbldona, doći će do promena u Top 10, a Novak je uprkos porazu napredovao za jednu poziciju. Na konferenciji za medije Novak je pričao o duelu, Sineru, motivaciji, pa i napadu na 25.
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