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'Čuli su se vrisci': Oštećen prozor aviona tokom leta Rajanera iz Grčke, povređen putnik iz Srbije

Avio-kompanija Rajaner potvrdila je u pisanom odgovoru za BBC na srpskom da se njen avion vratio u Solun ubrzo posle poletanja kada se prozor na putničkoj strani „pomerio" tokom leta.

BBC News pre 37 minuta  |  Marko Protić - BBC novinar
Avion kompanije Rajaner - arhivska fotografija
PA
Avion kompanije Rajaner - arhivska fotografija

Za jednog putnika povratak sa letovanja mogao je da se završi kobno, ali je ipak preživeo dramu u vazduhu.

Muškarac je umalo ispao iz aviona niskobudžetne kompanije „Rajaner" (Ryanair) tokom leta iz Grčke ka Nemačkoj, pošto se prozor „odvojio" u vazduhu, a ostali putnici su ga uvukli nazad u kabinu.

Državljanin Srbije koji je putovao iz Soluna u Memingen, hospitalizovan je zbog opekotina od trenja, ali je inače dobrog zdravstvenog stanja, saopštile su grčke vlasti, prenosi agencija AFP.

Avio-kompanija Rajaner potvrdila je u pisanom odgovoru za BBC na srpskom da se njen avion vratio u Solun ubrzo posle poletanja kada se prozor na putničkoj strani „pomerio" tokom leta.

„Avion je normalno sleteo, a putnici su se vratili na terminal. Jedan putnik je zatražio i dobio medicinsku pomoć po sletanju u Solunu.

„Da bi se kašnjenje svelo na minimum, organizovan je zamenski avion koji će putnike prevesti u Memingen", piše u odgovoru Rajanera BBC-ju.

Avio-kompanija nije odgovorila na pitanje da li je povređeni putnik državljanin Srbije.

Grčki mediji su izvestili da se incident dogodio iznad Severne Makedonije i da je prozor razbio deo koji se odvojio od jednog od motora aviona.

„Većina nas je spavala, zatvorili smo oči. Začula se buka, kao kada pukne guma", ispričala je putnica za Radio Solun.

„Odmah smo shvatili da je došlo do dekompresije.

„Čuli su se vrisci... na trenutak sam pomislila da je neko slučajno otvorio vrata za slučaj opasnosti", rekla je ona.

Kaže da su maske za kiseonik odmah ispale, što je slučaj u incidentnim situacijama, i da se „osetio snažan miris".

„Glava i ramena jednog putnika bili su van prozora. Srećom, nije odvezao sigurnosni pojas.

„Ostali putnici pomogli su da ga uvuku unutra, dodala je.

Veruje se da je reč o avionu starom 18 godina, kojim je upravljala avio-kompanija Malta er (Malta Air), podružnica Rajanera.

Iz Uprave za vazduhoplovstvo Republike Irske (IAA) rekli su za BBC da su obavešteni o incidentu aviona grupe Rajaner, kojim upravlja Malta Er.

„IAA će pružiti svaku potrebnu pomoć organima istrage bezbednosti vazduhoplovstva u Grčkoj i Direktoratu za civilno vazduhoplovstvo Malte“, dodaju.

Putnica je poginula 2018. kada su ostaci oštećenog motora prouzrokovali pucanje prozora na letu kompanije Southwest Airlines u SAD, a ona je delimično usisana.

Prema podacima sa sajta kompanije, Rajaner grupacija upravlja flotom od 647 aviona, koju čine letelice matične kompanije i njenih podružnica - Buzz, Malta Air, Lauda Europe i Ryanair UK.

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(BBC News, 07.10.2026)

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