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'Čuli su se vrisci': Putnik iz Srbije zamalo ispao kroz prozor aviona Rajanera

Avio-kompanija Rajaner potvrdila je u pisanom odgovoru za BBC na srpskom da se njen avion vratio u Solun ubrzo posle poletanja kada se prozor na putničkoj strani „pomerio" tokom leta.

BBC News pre 1 sat  |  Marko Protić - BBC novinar
Avion kompanije Rajaner - arhivska fotografija
PA
Avion kompanije Rajaner - arhivska fotografija

Za jednog putnika povratak sa letovanja mogao je da se završi kobno, ali je ipak preživeo dramu u vazduhu.

Muškarac je umalo ispao iz aviona niskobudžetne kompanije „Rajaner" (Ryanair) tokom leta iz Grčke ka Nemačkoj, pošto se prozor „odvojio" u vazduhu, a ostali putnici su ga uvukli nazad u kabinu.

Državljanin Srbije koji je putovao iz Soluna u Memingen, hospitalizovan je zbog opekotina od trenja, ali je inače dobrog zdravstvenog stanja, saopštile su grčke vlasti, prenosi agencija AFP.

Avio-kompanija Rajaner potvrdila je u pisanom odgovoru za BBC na srpskom da se njen avion vratio u Solun ubrzo posle poletanja kada se prozor na putničkoj strani „pomerio" tokom leta.

„Avion je normalno sleteo, a putnici su se vratili na terminal. Jedan putnik je zatražio i dobio medicinsku pomoć po sletanju u Solunu.

„Da bi se kašnjenje svelo na minimum, organizovan je zamenski avion koji će putnike prevesti u Memingen", piše u odgovoru Rajanera BBC-ju.

Avio-kompanija nije odgovorila na pitanje da li je povređeni putnik državljanin Srbije.

BBC na srpskom je kontaktirao bolnicu AHEPA u Solunu u koju je smešten povređeni putnik, kao i konzulatu Srbije u tom gradu i ambasadi u Atini.

Mihalis Janakos, predsednik Panhelenskog sindikata zaposlenih u javnim bolnicama, izjavio je da je 61-godišnji državljanin Srbije nalazi na bolničkom lečenju zbog opekotina nastalih trenjem.

„U stanju je šoka, ali je svestan", dodao je on.

Grčki mediji su izvestili da se incident dogodio iznad Severne Makedonije i da je prozor razbio deo koji se odvojio od jednog od motora aviona.

„Većina nas je spavala, zatvorili smo oči. Začula se buka, kao kada pukne guma", ispričala je putnica za Radio Solun.

„Odmah smo shvatili da je došlo do dekompresije.

„Čuli su se vrisci... na trenutak sam pomislila da je neko slučajno otvorio vrata za slučaj opasnosti", rekla je ona.

Kaže da su maske za kiseonik odmah ispale, što je slučaj u incidentnim situacijama, i da se „osetio snažan miris".

„Glava i ramena jednog putnika bili su van prozora. Srećom, nije odvezao sigurnosni pojas.

„Ostali putnici pomogli su da ga uvuku unutra", dodala je.

Četvoro putnika je preventivno prebačeno u bolnicu, ali je većina zbrinuta i puštena kući, među njima i trudnica koja je sedela pored 61-godišnjeg muškarca koji je zadobio najteže povrede, objavio je Radio Solun.

Veruje se da je reč o avionu starom 18 godina, kojim je upravljala avio-kompanija Malta er (Malta Air), podružnica Rajanera.

Iz Uprave za vazduhoplovstvo Republike Irske (IAA) rekli su za BBC da su obavešteni o incidentu aviona grupe Rajaner, kojim upravlja Malta Er.

„IAA će pružiti svaku potrebnu pomoć organima istrage bezbednosti vazduhoplovstva u Grčkoj i Direktoratu za civilno vazduhoplovstvo Malte“, dodaju.

Neprovereni video snimci objavljeni na društvenim mrežama iz unutrašnjosti aviona prikazuju razbijen prozor i maske za kiseonik koje vise sa plafona.

Jedan od izvora sa grčkog aerodroma rekao je za AFP da je avion još na zemlji u Solunu i da istražitelji istražuju incident.

Putnica je poginula 2018. kada su ostaci oštećenog motora prouzrokovali pucanje prozora na letu kompanije Southwest Airlines u SAD, a ona je delimično usisana.

Prema podacima sa sajta kompanije, Rajaner grupacija upravlja flotom od 647 aviona, koju čine letelice matične kompanije i njenih podružnica - Buzz, Malta Air, Lauda Europe i Ryanair UK.

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(BBC News, 07.10.2026)

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