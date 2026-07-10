Lekar proglasio dete mrtvim, a ono bilo živo

BBC News pre 20 minuta | Zaineb Šarif; Brendon Drenon

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Osamnaestomesečno dete iz Amerike, koje je posle izvlačenja iz bazena u Arizoni proglašeno mrtvim, kasnije je pronađeno živo u bolničkoj mrtvačnici, pokazuje nedavno objavljen policijski izveštaj.

Porodica je 8. februara u panici pozvala policiju pošto je dečaka pronašla licem nadole u bazenu porodične kuće u Gilbertu, predgrađu Feniksa u saveznoj državi Arizoni.

U kuću je ubrzo stigla Hitna pomoć koja je započela reanimaciju, a potom je dete prebačeno u bolnicu.

Oko sat vremena kasnije lekari su ga proglasili mrtvim.

Međutim, prema navodima iz izveštaja nadležnih, policajci su dežurnom lekaru, doktoru Arijanu Tusiju, rekli da su kod deteta primetili znake života.

Lekar im je odgovorio: „Vi radite vaš posao, a ja ću moj“, navodi se u izveštaju.

Prema policijskom izveštaju, doktor Arijan Tusi je na upozorenje policajaca da su primetili znake života odgovorio:

„S razlogom sam završio medicinski fakultet.“

Porodica se tog dana okupila kako bi pratila finale Superboula, finale prvenstva u američkom fudbalu, kada je prijavljeno da se dete utopilo u bazenu porodične kuće.

Policija iz Gilberta stigla je na adresu oko 17.30 po lokalnom vremenu, a dete je potom prevezeno u bolnicu Mersi Gilbert gde je u 18.20 proglašeno mrtvim.

„Ako nema prigovora, želeo bih da proglasim vreme smrti", rekao je doktor Tusi, prema snimku sa kamera koje su policajci nosili na unoformi.

„Vreme smrti je 18.20. Minut ćutanja", dodao je lekar.

Međutim, pet sati kasnije, službenik kancelarije sudskog veštaka okruga Marikopa, koji je došao po telo, ustanovio je da dete i dalje diše, piše u policijskom izveštaju.

Dečak je helikopterom hitno prebačen u drugu bolnicu, gde se oporavio i u međuvremenu je pušten na kućno lečenje.

Medicinska dokumentacija nije priložena uz policijski izveštaj, pa i dalje nije potpuno jasno kako je došlo do toga da dete bude proglašeno mrtvim.

Advokat lekara, Skot Holden, izjavio je za BBC da, „iz poštovanja prema porodici i zbog zaštite poverljivosti podataka o pacijentu, u ovom trenutku neće davati izjave.“

Policija je preporučila podizanje prijava protiv roditelja zbog sumnje na zanemarivanje deteta.

Istražitelji su u kući osetili jak miris marihuane, zbog čega veruju da je dete moglo bez nadzora da priđe bazenu.

Kancelarija tužioca okruga Marikopa još nije odlučila da li će protiv roditelja biti podignuta optužnica.

Iz bolnice su saopštili da su istražili ceo slučaj kako bi utvrdili šta se dogodilo i poboljšali način pružanja zdravstvene zaštite.

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(BBC News, 07.10.2026)