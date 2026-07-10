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Svetsko fudbalsko prvenstvo 2026: Parovi četvrtfinala i rezultati

Svetsko prvenstvo u SAD, Kanadi i Meksiku ulazi u završnicu.

BBC News pre 20 minuta
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BBC

Nikad veće Svetsko fudbalsko prvenstvo sa čak 48 reprezentacija ulazi u završnicu.

Parovi četvrtfinala:

  • Francuska - Maroko 2:0
  • Španija - Belgija (petak, 10. jul, od 21 sat)
  • Norveška - Engleska (subota, 11. jul, od 23 sata)
  • Argentina - Švajcarska (nedelja, 12. jul, ponoć)

Titulu prvaka sveta brani Argentina, trostruki šampion u istoriji svetskih prvenstava.

Domaćini Svetskog prvenstva su Sjedinjene Američke Države, Kanada i Meksiko.

Mundijal je počeo 11. juna utakmicom reprezentacija Meksika i Južnoafričke Republike na čuvenom stadionu Asteka, a biće završen 19. jula, finalnim mečom na stadionu Metlajf u Nju Džersiju.

Posle organizovanja turnira 1970. i 1986, Meksiko je postao jedina država koja je organizovala tri svetska prvenstva.

SAD je domaćin Mundijala drugi put posle 1994, a Kanadi je ovo prvi put.

Ukupno će biti odigrane 104 utakmice u 16 ​​gradova SAD-a, Kanade i Meksika - od tog broja 78 će biti odigrano u SAD, a po 13 utakmica u Kanadi i Meksiku.

Na ovom Mundijalu igrale su reprezentacije samo dve zemlje sa Balkana - Hrvatske i Bosne i Hercegovine (BiH).

Hrvatska je na SP 2018. u Rusiji bila vicešampion, a četiri godine kasnije u Kataru, bila je trećeplasirana.

Reprezentacija BiH se do Mundijala, drugog u istoriji posle Brazila 2014, plasirala kroz baraž, pobedivši najpre Vels u gostima, a potom i Italiju u Zenici, posle boljeg izvođenja penala.

U šesnaestini finala ispale su i Hrvatska i BiH.

Bilo je ovo poslednje svetsko prvenstvo u karijerama nekih od najboljih fudbalera sveta svih vremena.

Pre svih za Kristijana Ronalda, čiji je Portugal ispao u osmini finala od Španije, za hrvatskog vezistu Luku Modrića, brazilsku zvezdu Nejmara, napadača Bosne i Hercegovine Edina Džeka.

A i za argentinskog čarobnjaka Lionela Mesija, čija je reprezentacija još u prilici da odbrani trofej osvojen u Kataru pre četiri godine.

Donosimo vam kompletan raspored utakmica i rezultate koji se automatski menjaju, odnosno ažuriraju.

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Možete da preuzmete i zidni raspored svih utakmica Mundijala, koji će vam olakšati praćenje.

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(BBC News, 07.10.2026)

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