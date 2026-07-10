Više od 10 mrtvih u šumskim požarima u Španiji

BBC News pre 3 sata | Nil Marfi

EPA Najmanje 11 žrtava, a još 19 se vodi kao nestalo u požarima u Španiji

Najmanje 11 ljudi je poginulo, a šest je povređeno u šumskom požaru na jugu Španije, saopštila je regionalna vlada Andaluzije.

Oko 150 vatrogasaca radi na obuzdavanju požara, za koji očevici kažu da je izazvan oborenim dalekovodom i da se potom proširio na šumovito područje u Los Galjardosu, u regionu Almerije.

Vlasti nisu potvrdile uzrok požara.

Dugotrajni toplotni talas sa temperaturama od oko 40 stepeni Celzijusa izazvao je šumske požare širom južne Evrope ovog leta.

Stotine vatrogasaca bore se sa velikim požarima u Francuskoj, Portugalu i Španiji, a hiljade su primorane da napuste njihove domove.

Tela 11 žrtava pronađena su u malom selu Bedar, nedaleko od Los Galjardosa.

Nekoliko ih je pronađeno u automobilima, dok su druge žrtve pokušale da pobegnu od plamena tokom širenja vatre.

Antonio Sanc, ministar zdravlja i vanrednih situacija Andaluzije, rekao je da se vatra brzo širila.

Regionalna vlada je ranije saopštila da je broj žrtava 12, iako je Sanc rekao da taj broj možda nije konačan.

Regionalni lider Huanma Moreno nazvao je situaciju „tragedijom“.

Među povređenima je osoba koja je prevezena u bolnicu zbog udisanja dima, a druga je zadobila opekotine.

Četvoro ljudi je zbrinuto na licu mesta zbog manjih opekotina i respiratornih problema izazvanih gustim dimom.

Zbog požara su zatvoreni neki putevi, dok je 1.000 stanovnika evakuisano, prema podacima službi za hitne slučajeve.

Premijer Pedro Sančez u maju je rekao da će Španija ove godine organizovati najveći mogući odgovor na šumske požare, objavili su lokalni mediji.

Španska vojna jedinica za vanredne situacije (UME), koja je raspoređena u velikim vanrednim situacijama, saopštila je da će se pridružiti ekipama u gašenju požara u Los Galjardosu.

U junu je u Španiji zabeležen najviši dnevni prosek temperatura od 1950. godine.

Bilo je dana kada su beležene najviše temperature svih vremena (otkako se obavljaju merenja) za taj mesec.

Prošle godine, rekordnih 393.000 hektara je izgorelo u Španiji, prema Evropskom informacionom sistemu o šumskim požarima (EFFIS), što je više od šest puta više od španskog proseka između 2006. i 2024. godine.

@Plan_INFOCA/Reuters

Hiljade evakuisane u Francuskoj

Šumski požari primorali su francuske vlasti na evakuaciju hiljada ljudi na jugu, dok se zemlja suočava sa posledicama ranog letnjeg toplotnog talasa koji je zahvatio veći deo Evrope.

Više od 10.000 ljudi dobilo je nalog da napusti više od desetak manjih gradova i sela u podnožju francuskih Pirineja, blizu granice sa Španijom.

Požar, koji je izbio kod mesta Trevijak ( Trévillach ) u blizini Perpinjana, zahvatio je najmanje 4.600 hektara, saopštio je lokalni prefekt Pjer Renjo de la Mot u objavi na platformi Iks.

„Uslovi se opet pogoršavaju", upozorio je ministar unutrašnjih poslova Loran Nunjez u programu francuske televizije TF1.

„Borba se nastavlja."

„Približio se kućama na svega 300 metara. Bili smo šokirani brzinom širenja, bilo je zapanjujuće - na granici panike", rekao je Patris iz mesta Trevijak agenciji Frans pres.

Pogledajte fotografije iz Francuske

REUTERS/Manon Cruz

REUTERS/Manon Cruz

REUTERS/Manon Cruz

Reuters Gašenje požara avionom na jugu Francuske

Quique Garcia/EPA/Shutterstock

REUTERS/Manon Cruz

REUTERS/Abdul Saboor Kamion se kreće pored auto-puta u blizini Bezjea u Francuskoj

Tokom rekordnog junskog toplotnog talasa, kada su u nekim oblastima temperature dostizale 42 stepena Celzijusa, u Francuskoj je 24. juna zabeležen najtopliji dan otkako se beleže podaci.

Najmanje 2.025 smrtnih slučajeva zabeleženo je u Francuskoj, 1.222 u Belgiji i oko 480 u Holandiji tokom toplotnog talasa.

Klimatske promene podižu temperature širom sveta, posebno u Evropi.

To je kontinent koji se najbrže zagreva, dvostruko brže od globalnog proseka, prema klimatskoj službi Kopernikus.

Zbog toga su jači letnji toplotni talasi, veći pritisak na vodosnabdevanje i šumski požari su intenzivniji.

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(BBC News, 07.10.2026)