Četiri člana Saveta REM-a koji su podneli ostavke će sutra saopštiti šta su odlučili po tom pitanju

Beta pre 1 sat

Četiri izabrana člana Saveta Regulatornog tela za elektronske medije (REM) koji su podneli ostavke će sutra zajednički saopštiti šta će uraditi po tom pitanju, rečeno je agenciji Beta.Skupština Srbije ranije danas je usvojila autentično tumačenje Zakona o elektronskim medijima po kome izjave četiri člana REM-a o podnošenju ostavke nemaju pravno dejstvo.

"Sutra, u toku danas saopštićemo zajednički stav", kratko je kazao za agenciju Beta Rodoljub Šabić, koji je sa Milevom Malešić, Irom Prodanov Krajišnik i Dubravkom Valić Nedeljković podneo ostavku.

Prethodno je skupštinski Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo odlučio da je opravdan Predlog za donošenje autentičnog tumačenja odredbe jednog člana Zakona o elektronskim medijima što će, kako je rečeno 6. jula omogućiti da četiri člana Saveta REM koji su ranije podneli ostvake, preuzmu svoje funkcije.

Po tom tumačnjeju, koje je usvojio paralement ostavkom se može smatrati samo izjava volje data nakon preuzimanja funkcije člana Saveta REM-a dok se izjava volje pre faktičkog preuzimanja funkcije, ne smatra ostavkom, nema pravno dejstvo i ne proizvodi pravnu posledicu u vidu prestanka mandata člana Saveta REM-a.

Četvoro članova Saveta REM-a izabranih na sednici Parlamenta 12. novembra 2025, – Malešić, Šabić, Prodanov Krajišnik i Valić Nedeljković podneli su ostavke 14. novembra, jer, kako su saopštili "ne pristaju da budu birani u procesu koji politiku stavlja iznad zakona“.

Tada su saopštili i da je razlog to što parlament nije izabrao svih devet članova Saveta REM-a, odnosno jednog iz redova nacionalnih manjina.

Odbor za kulturu i informisanje skupštine Srbije obustavio je krajem juna ove godine postupak za predlaganje člana Saveta REM koga predlažu nacionalne manjine i pozvao četiri člana koji su podneli ostavke da preuzmu funkcije u REM-u.

Njih četvoro je potom saopštilo da zaključak tog odbora sam po sebi nije dovoljan, već da je, kako su ukazali, potrebno da skupština Srbije razreši nastale pravne nedoumice.

Naveli su i da se poziv da povuku ostavke i da se vrate na funkcije zasniva na nekorektnom tumačenju odredbi zakona, te da se takvim tumačenjem zapravo menjaju izričite odredbe zakona, a da tako nešto nije pravno izvodivo zaključkom odbora.

(Beta, 10.07.2026)