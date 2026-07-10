Đilas: SSP na sledeće izbore izlazi na listi koja će biti jedina koja je ‘ne’ Vučić i ‘da’ Evropa

Beta pre 2 sata

Stranka slobode i pravde (SSP) na sledeće izbore će izaći na listi koja će biti jedina lista koja je 'ne' Vučić i 'da' Evropa, izjavio je predsednik ove stranke Dragan Đilas.

On je za N1 istakao je da je sasvim jasno da u ovom trenutku Aleksandar Vučić i Srpska napredna stranka nemaju podršku većine građana u Srbiji, piše na sajtu te televizije,

Komentarišući najavu Vučića da parlamentarni i predsednički izbori neće biti održani u istom terminu, a da će neki od njih biti održani na jesen, u oktobru ili novembru, Đilas je rekao da ne sluša najave predsednika države.

Lider SSP je kazao da on (Vučić) ima "ozbiljan problem da izgovori istinu”, te ukazao na deo onog što je Vučić izgovorio u godinu dana.

"Je l' je rekao u novembru 2025. da kad mu se završi predsednički mandat više neće baviti politikom? Je l' najavljivao izbore za ovaj dan, za onaj dan, letnje izbore, pa onda tvrdi kako je to (predsednik NPS Miroslav) Aleksić prvi rekao?", kazao je Đilas,

I sad, kako je naveo lider SSP, " (Vučić) izmišlja novo - sad će biti ovo, sad će biti ono".

"Čovek je neozbiljan i mi smo svi taoci njegovog stanja i svega što se u ovoj zemlji zbog toga dešava. Taoci njega, njegove organizovane kriminalne grupe, svih tih ljudi koji vladaju Srbijom (...)", naveo je on.

Istakao je da SSP radi na onome što misli da je najvažnije, a to je da ljudima pokaže da posle promene vlasti postoje ljudi koji znaju šta treba da se radi.

Dodao je i da će "ovaj haos koji sad postoji" biti zamenjen "jednom stabilnošću i sigurnošću".

"Napravili smo program koji pokazuje: prvo smo rekli šta sve može do 2030, kako Srbija može da izgleda, kako može da uđe u EU 2030, i sad smo to i dalje razradili kroz taj program koji možete naći na sajtu "Srbija posle Vučića", kazao je.

Prema njegovim rečima, program je razrađen za svaku oblast u Srbiji, za svaku kategoriju ljudi - mlade ljude, studente, poljoprivrednike, nastavnike, preduzetnike (...).

Upitan kako se dolazi do dana posle promene vlasti, Đilas je naveo da je to moguće jedino pobedom na izborima.

Naglasio da je "sasvim jasno da u ovom trenutku" Vučić i Srpska napredna stranka nemaju podršku većine građana u Srbiji.

"Naravno, u ovim izbornim uslovima je to mnogo teže nego u realnim uslovima. Svaki dan su sve gori i gori", kazao je.

Lider SSP je rekao i da će "izaći svi na izbore pod tim uslovima", zato što se, kako je ukazao, "jednostavno situacija menja i narod shvata".

"Sad je već takva situacija da je ovo društvo zaista pola-pola podeljeno, da je polovina ljudi koji su za promene, po svim istraživanjima, veća od one koji nisu za promene", naveo je.

Sad je, dodao je, pitanje da li će to što je većina biti dovoljno "kad dođe do svih ovih malverzacija i krađa koje će oni (vlast) primeniti da bi se ostvarila pobeda".

Kada je u pitanju dogovor opozicionih aktera oko zajedničkog izlaska na izbore, Đilas je kazao da su više puta rekli da su spremni da razgovaraju sa studentima, ali da su oni rekli da ne žele, te da će SSP na izbore izaći sa proevropskim strankama.

"U ovom trenutku ćete vi na izborima imati jednu listu koja je Vučićeva lista, koja je ‘da‘ Vučić i ‘ne‘ Evropa. Imaćete studentsku listu - oni su ‘ne‘ Vučić i ‘ne‘ Evropa", kazao je.

Imaćete, kako je naveo lider SSP, "(Branimira) Nestorovića, Miloša Jovanovića (Novi DSS), isto to - jedni su kao ‘ne‘ Vučić, ali svi su ‘ne‘ Evropa".

"Imaćete jednu listu koja je ‘ne‘ Vučić i ‘da‘ Evropa. To će biti lista na kojoj će biti SSP“, rekao je Đilas.

(Beta, 10.07.2026)