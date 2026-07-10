Hitna pomoć: Dve osobe poginule u saobraćajnoj nesreći u Batajnici

Beta pre 1 sat

Dve osobe poginule su u saobraćajnoj nesreći koja se protekle noći dogodila u Batajnici, rečeno je Beti u beogradskoj službi Hitne pomoći.

Nesreća se dogodila u naselju Šangaj kada su dva muškarca pala sa kvada i poginula na licu mesta.

Iz Hitne pomoći su naveli da se tokom noći dogodila i saobraćajna nezgoda u Resavskoj u kojoj je 53-godišnji muškarac teško povređen kada je na njega naleteo tramvaj.

Dežurne ekipe Hitne pomoći intervenisale su ukupno 116 puta, od čega 29 puta na javnim mestima.

Za pomoć su se najčešće javljali hronični bolesnici.

(Beta, 10.07.2026)