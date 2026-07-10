VJT podnelo optužni predlog protiv Veselina Milića zbog neprijavljivanja ubistva i lažiranja isprave

Na sajtu VJT piše da se sumnja da je Milić 12. maja ove godine, dok je bio pomoćnik direktora policije i načelnik Policijske uprave za grad Beograd, svesno propustio da prijavi krivično delo teškog ubistva za koje je saznao u vršenju dužnosti.

Tužilaštvo tvrdi da je Milića pozvao vlasnik restorana "27" Nenad L. i obavestio ga da je u lokalu ubijen Aleksandar Nešović, a da Milić to nije nikome prijavio.

​Sumnja se i da je Milić 13. maja u službenim prostorijama Biroa načelnika Policijske uprave za grad Beograd u službenu belešku uneo neistinite podatke i izostavio važne informacije koje je znao.

"On je neistinito uneo da se 12. maja 2026. godine u restoranu '27' slučajno sreo sa okrivljenim Sašom V, iako ga je prethodno lično pozvao da dođe u restoran. Kao neistinit uneo je i podatak da se iste večeri u restoranu pojavio A.N, da je prišao blizu njegovog stola, demonstrativno odmahnuo glavom, okrenuo se i otišao, iako je A.N. imao kratku verbalnu raspravu sa njim i Sašom V", piše u saopštenju tužilaštva.

Navedeno je da uneo u belešku da je sa okrivljenim Sašom V. porodični prijatelj, da mu je poznato da je između Saše V. i A.N. postojao konflikt, zbog kog je Saša V. strahovao za svoju bezbednost i da ga je lično pozvao u restoran "27", a da je preko posrednika pozvao i A.N. taj objekat kako bi pokušao da ih pomiri.

VJT navodi da Milić u službenu belešku nije uneo da ga je 12. maja u večernjim časovima, nakon što je napustio restoran, pozvao vlasnik restorana da ga obavesti "da ima veliki problem i da je u njegovom restoranu ubijen A.N".

Navedeno je da su te informacije mogle da budu značajne za blagovremeno postupanje policije.