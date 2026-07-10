Vremenska prognoza za petak, 10. jul: Sunčano sa temperaturom do 30 stepeni

Beta pre 2 sata

U Srbiji će pre podne biti pretežno sunčano, posle podne promenljivo oblačno, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Duvaće slab i umeren, zapadni i severozapadni vetar.

Najniža temperatura biće od 10 stepeni do 16, a najviša od 27 do 30 stepeni.U Beogradu će takođe biti pre podne pretežno sunčano, posle podne promenljivo oblačno. 

Najniža temperatura biće od 13 stepeni do 16, a najviša oko 28 stepeni.

(Beta, 10.07.2026)

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