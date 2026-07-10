"Nadam se da ću vam nedostajati" Oglasio se Tramp: "Ostavio sam instrukcije za slučaju da Iran pokuša da me ubije"

Tramp je rekao da se već duže vreme navodno nalazi na meti Irana Iran, kako navodi njujorški list, otvoreno preti Trampu od 2020. godine Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je danas da je ostavio instrukcije o odgovoru Vašingtona ukoliko Iran uspe u, kako je naveo, planovima za njegovu likvidaciju, poručivši da bi u tom slučaju usledio odgovor kakav Teheran "nikada ranije nije video". U intervjuu za Njujork post, Tramp je rekao da se već