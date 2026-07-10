Obustavljena istraga protiv Bošketove žene, sumnjičili je da je mužu nabavila pištolj za ubistvo Aleksandra Nešovića
Blic pre 33 minuta
Dokazi su pokazali da Danka nije dostavila pištolj kojim je izvršeno ubistvo, jer je osumnjičeni oružje imao ranije Danka Vuković je bila u kućnom pritvoru, ali će nakon obustave istrage biti potpuno slobodna Odlukom Višeg javnog tužilaštva u Beogradu protiv Danke Vuković obustavljena je istraga za pomaganje u ubistvu Aleksandra Nešovića 12. maja u restoranu "27" na Senjaku, saznaje RTS. Danka Vuković je supruga Saše Vukovića zvanog Boske koji se sumnjiči da je