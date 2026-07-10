Velika akcija policije kod Rume! U stanovima mladića pronađeni pištolj, municija i narkotici

Policija u Sremskoj Mitrovici pretresla je dve lokacije na području Rume Pronađeni su pištolj, municija i biljna materija za koju se sumnja da je marihuana Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Sremskoj Mitrovici su prilikom pretresa dve lokacije na području Rume pronašli i zaplenili pištolj, municiju i biljnu materiju za koju se sumnja da je marihuana. Prilikom policijskog pretresa stana dvadesetpetogodišnjeg muškarca, policija je pronašla pištolj sa