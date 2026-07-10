(Video) Poginula dvojica mladića od 25 godina. Tragedija u Batajnici: Kvadom sleteli s puta u kanal.

Blic pre 22 minuta
(Video) Poginula dvojica mladića od 25 godina. Tragedija u Batajnici: Kvadom sleteli s puta u kanal.

Nesreća se dogodila u naselju Šangaj, kada se kvad prevrnuo u kanal iz nepoznatih razloga.

Na mestu nesreće nalaze se policija, vatrogasci i Hitna pomoć. Dvojica mladića starosti 25 godina poginula su u prevrtanju kvada u Batajnici. Do nesreće je došlo u naselju Šangaj, kada se kvad iz do sada nepoznatih razloga prevrnuo u kanal. Na mestu gde je došlo do nesreće nalazi se veliki broj policije, vatrogasno vozilo, kao i vozilo Hitne pomoći. Na mesto nesreće stigli su i članovi porodice. Uviđaj je u toku, a taj deo naselja je blokiran. ( Telegraf)
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