Vučić o platformi "Ko si bre ti": Ljudi su ozbiljno shvatili, dobijamo pritužbe iz svih delova Srbije

"Ozbiljno su ljudi to shvatili, žalili su se na postupke carinskih službenika, slali dokumentaciju, poslali fotografiju bahatog funkcionera u Pančevu koji parkira svoj automobil na trotoar", rekao je danas predsednik Srbije Aleksandar Vučić govoreći o platformi "Ko si bre ti" koja je danas puštena u rad. - Ima žalbi iz Mošorina, ljudi se i predstavljaju, kažu "ja sam taj i taj", kažu "rađen je gasovod a ja nemam gas". Dobijamo pritužbe iz svih delova Srbije - rekao