Vučić o platformi "Ko si bre ti": Ljudi su ozbiljno shvatili, dobijamo pritužbe iz svih delova Srbije

Blic pre 1 sat
Vučić o platformi "Ko si bre ti": Ljudi su ozbiljno shvatili, dobijamo pritužbe iz svih delova Srbije
"Ozbiljno su ljudi to shvatili, žalili su se na postupke carinskih službenika, slali dokumentaciju, poslali fotografiju bahatog funkcionera u Pančevu koji parkira svoj automobil na trotoar", rekao je danas predsednik Srbije Aleksandar Vučić govoreći o platformi "Ko si bre ti" koja je danas puštena u rad. - Ima žalbi iz Mošorina, ljudi se i predstavljaju, kažu "ja sam taj i taj", kažu "rađen je gasovod a ja nemam gas". Dobijamo pritužbe iz svih delova Srbije - rekao
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Oglasili se studenti o Vučićevom portalu "Ko si bre ti?"

Oglasili se studenti o Vučićevom portalu "Ko si bre ti?"

Nova pre 35 minuta
Studenti u blokadi pokušali da prijave projekat EXPO na portalu „Ko si bre ti“: Dobili poruku da je takva prijava zabranjena…

Studenti u blokadi pokušali da prijave projekat EXPO na portalu „Ko si bre ti“: Dobili poruku da je takva prijava zabranjena

Nedeljnik pre 45 minuta
Počeo da radi portal “Ko si bre ti?”

Počeo da radi portal “Ko si bre ti?”

Moj Novi Sad pre 1 sat
Za nekoliko sati na „Ko si bre ti?“ Stiglo već 88 prijava Predsednik Vučić o radu nove platfore i pritužbama građana

Za nekoliko sati na „Ko si bre ti?“ Stiglo već 88 prijava Predsednik Vučić o radu nove platfore i pritužbama građana

Dnevnik pre 55 minuta
Studenti u blokadi pokušali da prijave projekat EXPO na portalu „Ko si bre ti“: Dobili poruku da je takva prijava zabranjena…

Studenti u blokadi pokušali da prijave projekat EXPO na portalu „Ko si bre ti“: Dobili poruku da je takva prijava zabranjena

Rešetka pre 40 minuta
Vučić: Na platformu "Ko si bre ti?" stiglo 88 prijava, građani se žale na carinike i na bahatog funkcionera iz Pančeva

Vučić: Na platformu "Ko si bre ti?" stiglo 88 prijava, građani se žale na carinike i na bahatog funkcionera iz Pančeva

Newsmax Balkans pre 35 minuta
Počeo da radi portal "Ko si, bre, ti"; Do 13 sati stiglo 88 prijava

Počeo da radi portal "Ko si, bre, ti"; Do 13 sati stiglo 88 prijava

RTV pre 45 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićPančevoPredsednik Srbije

Politika, najnovije vesti »

Sednica SO Pljevlja o otpriznavanju tzv. Kosova zakazana za 21. jul

Sednica SO Pljevlja o otpriznavanju tzv. Kosova zakazana za 21. jul

Blic pre 0 minuta
Bošnjak: Potrebna diplomatska ofaziva sa zemljama koje su protiv otvaranja Klastera 3

Bošnjak: Potrebna diplomatska ofaziva sa zemljama koje su protiv otvaranja Klastera 3

Euronews pre 0 minuta
Vučić o opoziciji: Oni su tražili parlamentarne izbore, a ja im sada pružam i parlamentarne i predsedničke

Vučić o opoziciji: Oni su tražili parlamentarne izbore, a ja im sada pružam i parlamentarne i predsedničke

Euronews pre 5 minuta
Vučić: Ako nam ne otvore Klaster 3 pokazaće da proces nije zasnovan na zaslugama

Vučić: Ako nam ne otvore Klaster 3 pokazaće da proces nije zasnovan na zaslugama

RTS pre 5 minuta
Poslanici Skupštine završili raspravu, na redu glasanje o 18 tačaka dnevnog reda

Poslanici Skupštine završili raspravu, na redu glasanje o 18 tačaka dnevnog reda

Newsmax Balkans pre 5 minuta