Srbija ponovo snižava akcize na gorivo zbog rasta cena nafte

Akcize na gorivo u Srbiji će od ponedeljka ponovo biti snižene pošto posle nedavne eskalacije sukoba između SAD i Irana postoji strah novih poremećaja na tržištu nafte.

Cena nafte je u petak stabilizovana, ali je na putu da poraste šest odsto tokom ove nedelje. Vlada Srbije u petak treba da odluči o smanjenju akciza za dodatnih pet odsto, što znači da će akcize biti manje za 10 odsto u odnosu na zakonom predviđen iznos, potvrđeno je Tanjugu u Ministarstvu finansija. Tako da će akciza za olovni benzin biti 68,90 dinara po litru, za bezolovni benzin 64,80 dinara a za dizel 66,64 dinara po litru. Vlada Srbije je počela postepeno da