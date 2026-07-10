Vlada ponovo smanjuje akcize na gorivo

Bujanovac, 10. jul 2026. Vlada Srbije smanjiće akcizu na gorivo za 10 odsto u ponedeljak, potvrđeno je u Ministarstvu finansija. Vlada ponovo smanjuje akzice na gorivo da bi ublažila posledice ponovnog rasta cena nafte u svetu i inflaciju u zemlji držala pod kontrolom. Cene nafte od srede ponovo rastu posle nove eskalacije sukoba na Bliskom istoku, odnosno nakon što je američki predsednik Donald Tramp izjavio da je prekid vatre sa Iranom, prema njegovoj oceni,