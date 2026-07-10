Vlada ponovo smanjuje akcize na gorivo

Bujanovačke pre 2 sata
Vlada ponovo smanjuje akcize na gorivo
Bujanovac, 10. jul 2026. Vlada Srbije smanjiće akcizu na gorivo za 10 odsto u ponedeljak, potvrđeno je u Ministarstvu finansija. Vlada ponovo smanjuje akzice na gorivo da bi ublažila posledice ponovnog rasta cena nafte u svetu i inflaciju u zemlji držala pod kontrolom. Cene nafte od srede ponovo rastu posle nove eskalacije sukoba na Bliskom istoku, odnosno nakon što je američki predsednik Donald Tramp izjavio da je prekid vatre sa Iranom, prema njegovoj oceni,
Otvori na bujanovacke.co.rs

Povezane vesti »

Ministarstvo finansija: Dodatno smanjenje akciza na gorivo od ponedeljka

Ministarstvo finansija: Dodatno smanjenje akciza na gorivo od ponedeljka

Glas Zaječara pre 1 sat
Koliko ćemo tačno plaćati dizel i benzin kad se umanje akcize 10 odsto? Evo koliko država "zahvata" po litru

Koliko ćemo tačno plaćati dizel i benzin kad se umanje akcize 10 odsto? Evo koliko država "zahvata" po litru

Blic pre 2 sata
Država smanjuje akcize na gorivo za ukupno 10 odsto: Evo koliko će vas koštati litar od 13. do 19. jula

Država smanjuje akcize na gorivo za ukupno 10 odsto: Evo koliko će vas koštati litar od 13. do 19. jula

Mondo pre 1 sat
Evo koliko će koštati dizel i benzin kad se umanje akcize za 10 odsto

Evo koliko će koštati dizel i benzin kad se umanje akcize za 10 odsto

B92 pre 1 sat
RTS: Vlada Srbije u ponedeljak opet smanjuje akcize na gorivo

RTS: Vlada Srbije u ponedeljak opet smanjuje akcize na gorivo

Nova ekonomija pre 2 sata
Ministarstvo finansija predložilo manje akciza na gorivo za dodatnih 5 odsto, ukupno smanjenje biće 10 odsto

Ministarstvo finansija predložilo manje akciza na gorivo za dodatnih 5 odsto, ukupno smanjenje biće 10 odsto

RTV pre 2 sata
Nova mera Vlade Srbije zbog cene goriva: Poznato kada se spušta akciza

Nova mera Vlade Srbije zbog cene goriva: Poznato kada se spušta akciza

Blic pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

InflacijaIranBliski IstokVlada SrbijeCena nafteBujanovacakcizeDonald Trampnafta

Ekonomija, najnovije vesti »

Vlasnici benzinskih pumpi: Nemamo mogućnost da prodajemo dizel poljoprivrednicima po 184 dinara

Vlasnici benzinskih pumpi: Nemamo mogućnost da prodajemo dizel poljoprivrednicima po 184 dinara

Nova ekonomija pre 1 minut
Koliku zaradu donosi plasman u finale Vimbldona i osvajanje trofeja?

Koliku zaradu donosi plasman u finale Vimbldona i osvajanje trofeja?

Kamatica pre 1 minut
U Srbiji tri puta više instalisanih OIE kapaciteta nego 2022 - Neophodno da se vodi računa o modelu razvoja kako bi se…

U Srbiji tri puta više instalisanih OIE kapaciteta nego 2022 - Neophodno da se vodi računa o modelu razvoja kako bi se osigurao izbalansiran pristup

Ekapija pre 1 minut
Vlasnici benzinskih pumpi: Nemamo mogućnost da prodajemo dizel poljoprivrednicima po 184 dinara

Vlasnici benzinskih pumpi: Nemamo mogućnost da prodajemo dizel poljoprivrednicima po 184 dinara

Radio sto plus pre 1 minut
Grad Beograd u 2025. potrošio 85 miliona evra na ugovore mimo javnih nabavki

Grad Beograd u 2025. potrošio 85 miliona evra na ugovore mimo javnih nabavki

Radio sto plus pre 1 minut