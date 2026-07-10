Američki mediji tvrde: Planiran atentat na Trampa

Iran je navodno planirao ubistvo američkog predsednika Donalda Trampa, pokazuju izraelski obaveštajni podaci koje su preneli danas američki mediji, navodeći da je to možda razlog za to što je Tramp odlučio da zameni avion prilikom povratka sa samita NATO u Turskoj.

Prema navodima Volstrit žurnal, koji se poziva na neimenovane izvore, Izrael je te informacije podelio sa SAD, ali je ostalo nejasno preko kojeg kanala, prenosi Frans24. Vašington je konstantno pratio obaveštajne podatke o mogućim planovima za atentat na Trampa, ali je „upozorenje Izraela bilo novo i odnosilo se na konkretnu zaveru“, izvestio je CNN, pozivajući se na neimenovane izvore upoznate sa tim pitanjem. Tramp se suočio sa nekoliko pokušaja atentata,