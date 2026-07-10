Borbeni avion F-16 srušio se na aerodrom Zakintos

Borbeni avion grčkog ratnog vazduhoplovstva F-16 srušio se danas na aerodrom Zakintos, zatvorivši jedan od najprometnijih letnjih turističkih terminala u Grčkoj.

Avion koji je bio na trenažnom letu pao je nakon što je došlo do tehničkog kvara, a pilot je „dobrog zdravstvenog stanja“, saopštilo je Ratno vazduhoplovstvo, prenosi BBC. Grčki mediji su izvestili da je u kabini aktiviran alam zbog požaru, nakon čega je avion sleteo bez aktiviranja stajnog trapa i zapalio se na pisti. Grčko ratno vazduhoplovstvo nije komentarisalo te navode, a na društvenim mrežama se pojavio video snimak koji prikazuje avion u plamenu i