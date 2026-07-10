Gorivo opet poskupelo: Nove cene dizela i benzina koje će važiti do 17. jula

Danas pre 2 sata  |  Danas Online
Gorivo opet poskupelo: Nove cene dizela i benzina koje će važiti do 17. jula

Objavljene su nove cene goriva koje će važiti do petka, 17. jula.

Litar evrodizela danas od 15 sati do petka 17. jula u isto vreme koštaće maksimalno 220 dinara za litar, a cena benzina evropremijum BMB biće 196 dinara za litar. Prošle nedelje cena evrodizela iznosila je 219 dinara po litru, a benzina 195 dinara po litru. Ovo znači da su i dizel i benzin poskupeli za po dinar. Vlada Srbije nedavno je izmenila Odluku o privremenoj zabrani izvoza nafte i naftnih derivata, kojom je zabrana izvoza ovih derivata produžena do 31. jula.
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