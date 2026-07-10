Kad i gde možete da gledate meč Novak Đoković – Janik Siner u polufinalu Vimbldona?

Srpski teniser Novak Đoković igra svoje 15. vimbldonsko polufinale protiv prvog tenisera sveta Janika Sinera.

Srbin će se za finale trećeg grend slema sezone, u kojem bi igrao za osmu titulu na Vimbldonu i 25. grend slem, boriti u petak, 10. jula, a meč je drugi na programu na Centralnom terenu. Prvo će na teren od 14.30 po srednjoevropskom vremenu izaći domaći predstavnik Artur Feri i treći teniser sveta Aleksander Zverev, a nakon tog duela će igrati Đoković i Siner. Prenos meča je obezbeđen na kanalima Arena tenis i RTS 2. Iako su Feri i Zverev dan kasnije u odnosu na