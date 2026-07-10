Najmanje 12 mrtvih u šumskim požarima u Španiji, 23 se vodi kao nestalo

Najmanje 12 ljudi je poginulo, a osam je povređeno, od kojih četvoro teže, u šumskom požaru na jugu Španije, saopštila je regionalna vlada Andaluzije.

Još 23 ljudi se vode kao nestalo. Oko 150 vatrogasaca radi na obuzdavanju požara, za koji očevici kažu da je izazvan oborenim dalekovodom i da se potom proširio na šumovito područje u Los Galjardosu, u regionu Almerije. Vlasti nisu potvrdile uzrok požara. Dugotrajni toplotni talas sa temperaturama od oko 40 stepeni Celzijusa izazvao je šumske požare širom južne Evrope ovog leta. Stotine vatrogasaca bore se sa velikim požarima u Francuskoj, Portugalu i Španiji, a