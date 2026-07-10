Orbanove pristalice protestovale u Budimpešti protiv smene predsednika Tamaša Suljoka
Danas pre 5 sati | Beta-AP
Protivnici napora mađarske vlade da smeni predsednika zemlje okupili su se danas na protestu koji je stranka Fides bivšeg premijera Viktora Orbana organizovala u Budimpešti.
Protest je privukao nekoliko hiljada ljudi ispred predsedničke kancelarije u palati Šandor, gde su demonstranti govorili u odbranu predsednika Tamaša Šuljoka, koga je nova vlada premijera Petera Mađara obećala da će smeniti pomoću ustavnog amandmana. Nakon što je pobedio Orbana na ubedljivim izborima u aprilu, čime je okončano njegovih 16 godina na vlasti, premijer Mađar pokrenuo je akciju demontaže Orbanovog sistema, uklanjanjem brojnih politički imenovanih lica