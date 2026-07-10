Skupština usvojila izmene Zakona o finansiranju političkih aktivnosti i Zakon o roditeljima-negovateljima

Danas pre 8 minuta  |  Beta
Skupština usvojila izmene Zakona o finansiranju političkih aktivnosti i Zakon o roditeljima-negovateljima

Poslanici Skupštine Srbije danas su usvojili izmene i dopune Zakona o finansiranju političkih aktivnosti za koje vlast tvrdi da su u skladu s preporukama Kancelarije OEBS-a za demokratske institucije i ljudska prava (ODIHR).

Za taj zakonski predlog glasalo je 129 poslanika od 153 koliko ih je bilo u skupštinskoj sali. Opozicija je, tokom rasprave, kritikovala više odredbi tog pravnog akta tvrdeći da neće rešiti niz problema vezanih za izborni proces i da će ih vlast zloupotrbljavati. Poslanici vlasti imali su suprotan stav i ukazivali da je upravo opozicija tražila da budu primenjene preporuke ODIHR kojim se unapređuje izborni proces. Tokom glasanja, poslanici su odbacili sve amandmane
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Skupština usvojila izmene Zakona o finansiranju političkih aktivnosti

Skupština usvojila izmene Zakona o finansiranju političkih aktivnosti

N1 Info pre 49 minuta
Članovi Saveta REM-a razgovarali sa predstavnicima Misije ODIHR-a

Članovi Saveta REM-a razgovarali sa predstavnicima Misije ODIHR-a

RTV pre 19 minuta
Skupština usvojila izmene Zakona o finansiranju političkih aktivnosti

Skupština usvojila izmene Zakona o finansiranju političkih aktivnosti

Nedeljnik pre 49 minuta
Skupština usvojila izmene Zakona o finansiranju političkih aktivnosti

Skupština usvojila izmene Zakona o finansiranju političkih aktivnosti

Serbian News Media pre 24 minuta
Brnabić se sastala sa delegacijom ODIHR-a

Brnabić se sastala sa delegacijom ODIHR-a

NIN pre 2 sata
Brnabić sa predstavnicima ODIHR: "Implementirano 12 od 25 preporuka"

Brnabić sa predstavnicima ODIHR: "Implementirano 12 od 25 preporuka"

Newsmax Balkans pre 2 sata
Brnabić se sastala sa delegacijom ODIHR

Brnabić se sastala sa delegacijom ODIHR

Glas Zaječara pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

OEBSSkupština Srbije

Politika, najnovije vesti »

Skupština usvojila izmene Zakona o finansiranju političkih aktivnosti i Zakon o roditeljima-negovateljima

Skupština usvojila izmene Zakona o finansiranju političkih aktivnosti i Zakon o roditeljima-negovateljima

Danas pre 8 minuta
Može li se Evropa naoružati dovoljno - kako okončati zavisnost od američkog oružja?

Može li se Evropa naoružati dovoljno - kako okončati zavisnost od američkog oružja?

N1 Info pre 4 minuta
Skupština usvojila zakone o roditeljima-negovateljima, o oružju i municiji, izmene Krivičnog zakonika

Skupština usvojila zakone o roditeljima-negovateljima, o oružju i municiji, izmene Krivičnog zakonika

RTS pre 9 minuta
Pajić (PSG) za Danas nakon posete Strazburu: „Svima je jasno da je naprednjačka vlast korupcionaška i autoritarna“

Pajić (PSG) za Danas nakon posete Strazburu: „Svima je jasno da je naprednjačka vlast korupcionaška i autoritarna“

Danas pre 9 minuta
Skupština usvojila zakon o roditeljima negovateljima, stroža pravila za oružje i ograničila troškove izbornih kampanja

Skupština usvojila zakon o roditeljima negovateljima, stroža pravila za oružje i ograničila troškove izbornih kampanja

Newsmax Balkans pre 9 minuta