Skupština završila pretres amandmana na zakon roditelj-negovatelj, nastavlja rad sutra u 10 časova

Skupština Srbije završila je pretres o amandmanima Predloga zakona o roditeljima negovateljima i negovateljima, a 8. vanredno zasedanja u 14. sazivu nastaviće se sutra od 10 časova.

Sutra je najavljeno da će biti i dan za glasanje po 18. tačaja dnevnih reda o kojima se u ovom zasedanju raspravlja. Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna Milica Đurđević Stamenkovski pozvala je sve poslanike da podrže zakon tokom utrašnjeg dana, navodeći da je sam tok diskusije pokazao koliko je ovo važan zakon. Ona je odgovarajući na pitanja opozicionih poslanika i njihove amandmane navela da se status roditelja-negovatelja zasniva na ugovoru,