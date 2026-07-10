Srbija i Bugarska donele odluku o uspostavljanju zajedničkog graničnog prelaza

Danas pre 1 sat  |  Fonet
Srbija i Bugarska donele odluku o uspostavljanju zajedničkog graničnog prelaza

Ministri unutrašnjih poslova Srbije i Bugarske Ivica Dačić i Ivan Demerdžijev danas su potpisali Memorandum o uspostavljanju zajedničkog graničnog prelaza Gradina 2 – Kalotina 2.

Dačić je istakao da će Srbija i Bugarska nastaviti saradnju u borbi protiv organizovanog kriminala i suzbijanju iregularnih migracija, podsetivši da je zajedničkim naporima zaustavljen talas iregularnih migracija. „Za prvih šest meseci ove godine ilegalni prelasci manji su za 55 odsto, u odnosu na prošlu godinu“, rekao je Dačić i precizirao da dva ministarstva imaju sveobuhvatnu policijsku saradnju, kao i saradnju u oblasti vanrednih situacija, saopštio je MUP.
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