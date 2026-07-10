Tanjga optimista i pored poraza: „Možemo i mi da pobedimo u Budimpešti, kao što su oni ovde“

Trener fudbalera Vojvodine Miroslav Tanjga izjavio je da je utakmica prvog kola kvalifikacija za Ligu Evropa protiv Ferencvaroša bila veoma izjednačena, kao i da smatra da njegova ekipa, uprkos porazu (1_“), u revanšu može da dođe do preokreta i plasmana u narednu fazu takmičenja. – Jedna teška, takmičarska utakmica.

Mogla je da ode i na jednu, i na drugu stranu. Rezultat je još uvek aktivan, možemo i mi da pobedimo u Budimpešti, kao što su oni ovde. Sve je moguće, utakmica je bila izjednačena – naveo je Tanjga za TV Arena Sport. Fudbaleri Vojvodine izgubili su večeras na svom terenu u Novom Sadu od mađarskog Ferencvaroša 1:2, u prvoj utakmici prvog kola kvalifikacija za Ligu Evropa. – Mi smo na 1:1 imali stopostotnu šansu i pogodili smo stativu, pa smo potom iz sopstvene