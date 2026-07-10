VJT podiglo optužnicu za slučaj Senjak: Veselin Milić zaobiđen

Više javno tužilaštvo u Beogradu podiglo je optužnicu protiv Saše Vukovuća Bosketa zbog „postojanja opravdane sumnje da je 12. maja 2026. godine na podmukao način lišio života oštećenog A.N. u restoranu „27“, kao i jer je neovlašćeno nosio vatreno oružje i municiju“.

Kako navodi u saopštenju VJT, Vukoviću se optužnicom na teret stavlja krivično delo Teško ubistvo u sticaju sa krivičnim delom Nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija. Otužnicom nije obuhvaćen bivši načelnik beogradske policije Veselin Milić, kao ni dvojica policajaca iz Jedinice za zaštitu (JZZ) D.V. i M.J., koji su naknadno uhapšeni kao obezbeđenje Saše Vukovića i takođe bili osumnjičeni za pomaganje izvršiocu nakon