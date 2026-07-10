Čubrilo najavljuje promenu vremena: Slede pljuskovi, ali bez velikih vrućina

Posle nekoliko dana prijatnijih temperatura, početak naredne sedmice doneće lokalne pljuskove i grmljavinu u većem delu regiona, dok se jače vrućine još ne naziru. Prema najavi profesora geografije i meteorologa amatera Marka Čubrila, sredinom sedmice uslediće novo, kratkotrajno osveženje, a oko 17. jula postoji mogućnost izraženije promene vremena.

Profesor geografije i meteorolog amater Marko Čubrilo najavljuje da će narednih dana u većem delu regiona preovlađivati umereno toplo vreme, bez ekstremnih letnjih vrućina. Kako navodi, već danas kasnije posle podne sa severozapada će pristizati nešto vlažniji vazduh, pa su na severu regiona mogući lokalni pljuskovi. Tokom ponedeljka nestabilnosti će se proširiti na veći deo regiona, ali se, prema trenutnim prognozama, ne očekuju vremenske nepogode. Čubrilo navodi