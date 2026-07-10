Đoković igra oko 17 časova protiv Sinera u polufinalu Vimbldona

Najbolji srpski teniser Novak Đoković igraće danas oko 17 časova protiv Italijana Janika Sinera u polufinalu Vimbldona, saopštili su organizatori takmičenja.

Duel Đokovića i Siner biće drugi na Centralnom terenu, gde program od 14.30 sati otvara prvi meč polufinala između Britanca Artura Ferija i Aleksandra Zvereva iz Nemačke. Srpski teniser će 15. put igrati u polufinalu Vimbldona. Đoković je osmi teniser sveta, dok se Siner nalazi na prvom mestu ATP liste. Srpski i italijanski teniser su odigrali 11 međusobnih duela u karijeri, a Siner vodi 6:5 u pobedama. Đoković i Siner su ove godine odigrali samo jedan meč i to u