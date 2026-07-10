Đoković igra oko 17 časova protiv Sinera u polufinalu Vimbldona

Dnevnik pre 10 minuta
Đoković igra oko 17 časova protiv Sinera u polufinalu Vimbldona

Najbolji srpski teniser Novak Đoković igraće danas oko 17 časova protiv Italijana Janika Sinera u polufinalu Vimbldona, saopštili su organizatori takmičenja.

Duel Đokovića i Siner biće drugi na Centralnom terenu, gde program od 14.30 sati otvara prvi meč polufinala između Britanca Artura Ferija i Aleksandra Zvereva iz Nemačke. Srpski teniser će 15. put igrati u polufinalu Vimbldona. Đoković je osmi teniser sveta, dok se Siner nalazi na prvom mestu ATP liste. Srpski i italijanski teniser su odigrali 11 međusobnih duela u karijeri, a Siner vodi 6:5 u pobedama. Đoković i Siner su ove godine odigrali samo jedan meč i to u
Otvori na dnevnik.rs

Povezane vesti »

"Pre 10 godina ne bih verovao da će igrati na ovom nivou": Bivši selektor FED kup tima o osmom Novakovom uzastopnom polufinalu…

"Pre 10 godina ne bih verovao da će igrati na ovom nivou": Bivši selektor FED kup tima o osmom Novakovom uzastopnom polufinalu na Vimbldonu

Insajder pre 1 sat
Zabrinjavajuće scene na treningu Đokovića: Detalj na nozi baš brine (foto)

Zabrinjavajuće scene na treningu Đokovića: Detalj na nozi baš brine (foto)

Kurir pre 30 minuta
VIDEO Novak podelio snimak sa sinom Stefanom, zajedno trenirali pred spektakl

VIDEO Novak podelio snimak sa sinom Stefanom, zajedno trenirali pred spektakl

Nova pre 15 minuta
Da li je Đoković spreman? Jedan detalj sa treninga zabrinuo VIDEO

Da li je Đoković spreman? Jedan detalj sa treninga zabrinuo VIDEO

B92 pre 30 minuta
Polufinale Vimbldona Đoković - Siner: Italijan stoji na putu novog rekorda Srbina

Polufinale Vimbldona Đoković - Siner: Italijan stoji na putu novog rekorda Srbina

BBC News pre 2 sata
Pratite trening Đokovića: Kinezi trake na Novakovoj nozi

Pratite trening Đokovića: Kinezi trake na Novakovoj nozi

Sport klub pre 1 sat
Đoković otkrio svoje "tajno oružje": Ovako izgleda kapsula u kojoj se sprema za polufinale protiv Sinera

Đoković otkrio svoje "tajno oružje": Ovako izgleda kapsula u kojoj se sprema za polufinale protiv Sinera

Kurir pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Novak ĐokovićVimbldonATPATP listaNemačka

Sport, najnovije vesti »

Iskusno pojačanje za Košarkaški klub Spartak: Jeremić u Subotici

Iskusno pojačanje za Košarkaški klub Spartak: Jeremić u Subotici

Dnevnik pre 5 minuta
Zverev - Feri: Totalna dominacija! Čekamo prvog finalistu

Zverev - Feri: Totalna dominacija! Čekamo prvog finalistu

Kurir pre 5 minuta
Košarkaška zvezda negira krivicu – advokat okrivljuje „institucije koje su zaradile milijarde dolara“

Košarkaška zvezda negira krivicu – advokat okrivljuje „institucije koje su zaradile milijarde dolara“

Sputnik pre 5 minuta
"Devojka je mene smuvala - ja kuvam, ona igra igrice": Holan otkrio detalje privatnog života i iznenadio sve, ali ima nešto…

"Devojka je mene smuvala - ja kuvam, ona igra igrice": Holan otkrio detalje privatnog života i iznenadio sve, ali ima nešto što kriju od javnosti

Nova pre 5 minuta
Monako ide u stečaj

Monako ide u stečaj

B92 pre 0 minuta