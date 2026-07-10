Počelo uklanjanje zaraženih svinja u Hrtkovcima. Skoro 11.000 životinja na udaru opasnog virusa

Na farmi svinja „Mistral“ u Hrtkovcima kod Rume počelo je uklanjanje zaraženih životinja nakon potvrde afričke kuge svinja. Do sada je eutanazirano oko 2.000 svinja, a procenjuje se da će zbog zaraze biti uklonjeno gotovo 11.000 grla.

Na farmi se sprovode sve bezbednosne i biosigurnosne mere, a ulazak je dozvoljen samo ovlašćenim licima i pripadnicima Vojske Srbije koji učestvuju u ovom procesu. U četvrtak, 9. jula, farmu je posetio i ministar poljoprivrede Dragan Glamočić, koji je istakao da je afrička kuga nezgodan virus protiv koga nema leka ni vakcine i da je jedina efikasna mera da se sprovede eutanazija kako bi se sprečilo širenje zaraze. Boban Đurić iz Uprave za veterinu Ministarstva