Skupština Srbije nastavlja rad: Više od 300 amandmana čeka raspravu i glasanje

Poslanici Skupštine Srbije danas će nastaviti rad raspravom po amandmanima na Predlog zakona o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine.

Poslanici su u četvrtak završili raspravu po amandmanima na izmene Krivičnog zakonika, Predlog zakona o oružju i municiji, na izmene Zakona o sprečavanju dopinga u sportu, kao i na Predlog zakona o roditeljima negovateljima. Na dnevnom redu vanrednog zasedanja je 18 tačaka. Ukupno je podneto više od 300 amandmana, a posle rasprave o njima skupština će se u danu za glasanje izjasniti o svim tačkama dnevnog reda. Vanredno zasedanje počelo je 6. jula.