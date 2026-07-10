Vodosnabdevanje u Novom Sadu se postepeno normalizuje Radovi na Štrandu su završeni, voda u slavinama dobija pritisak

NOVI SAD: Javno komunalno preduzeće "Vodovod i kanalizacija" Novi Sad saopšilo je večeras da su radovi na rekonstrukciji cevovoda u cevnoj galeriji stare filter stanice na Pogonu za preradu vode "Štrand" završeni u predvićenom roku i u skladu sa planiranom dinamikom, te je započeto postepeno uspostavljanje redovnog režima vodosnabdevanja.

U skladu sa ranijom najavom, stabilizacija pritiska u vodovodnoj mreži odvija se sukcesivno i očekuje se da će sistem u potpunosti biti normalizovan u večernjim satima, navodi se u saopštenju. Iz JKP "Vodovod i kanalizacija "Novi Sad zahvaljuju građanima na razumevanju i strpljenju. "Naglašavamo da su predmetni radovi od velikog značaja za obezbeđivanje dugoročnog, stabilnog i neometanog funkcionisanja sistema vodosnabdevanja", istaknuto je u saopštenju. Od 8.00