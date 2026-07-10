Vozači, spremite se na čekanje Kolone na Gradini i Batrovcima, evo gde su najduža zadržavanja
Dnevnik pre 3 sata
Putnička vozila na graničnom prelazu Gradina čekaju oko sat vremena na izlazu iz Srbije, dok se na Preševu zadržavaju oko pola sata, saopštio je AMSS.
Na naplatnim stanicama na auto-putevima nema zadržavanja, a najduža čekanja beleže kamioni na Batrovcima – oko tri sata. Kamioni se na graničnom prelazu Batrovci, na izlazu, zadržavaju 180 minuta. Na ostalim graničnim prelazima nema dužih zadržavanja za sve kategorije vozila.