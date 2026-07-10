Za nekoliko sati na „Ko si bre ti?“ Stiglo već 88 prijava Predsednik Vučić o radu nove platfore i pritužbama građana

Dnevnik pre 5 sati
Za nekoliko sati na „Ko si bre ti?“ Stiglo već 88 prijava Predsednik Vučić o radu nove platfore i pritužbama građana

BEOGRAD: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je danas do 13.08 sati već stiglo 88 prijava na platformi "Ko si bre ti?", kao i da ih ljudi šalju iz svih delova zemlje i da su to ozbiljno shvatili.

Vučić je za TV Pink rekao da pritužbe govore o bahatosti lokalnih funkcionera, šefova komunalnih preduzeća, predsednika opština... „Stiglo je 88 prijava do 13.08 sati. Kao što sam rekao uzbuđen sam i ponosan zbog ovoga, jer ljudi su ovde pristupili ozbiljnije nego kada vam neko nešto pošalje na druge društvene mreže“, naveo je Vučić. Vučić je naglasio da su građani taj portal ozbiljno shvatili. „Neki nam se žale na postupanje carinskih službenika, govore i šalju
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