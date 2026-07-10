Benzin i dizel skuplji za dinar: Hoće li smanjenje akciza obuzdati cene goriva?

Gorivo je u Srbiji poskupelo za jedan dinar. Litar evrodizela košta 220, a benzina 196 dinara. Nove cene važiće do sledećeg petka, 17. jula. Cene nafte ponovo rastu posle nove eskalacije sukoba na Bliskom istoku, pa se postavlja pitanje kako će to uticati na cene goriva i šta vozači u Srbiji treba da očekuju. Počasni predsednik Unije poslodavaca Srbije Nebojša Atanacković rekao je za Euronews Srbija da je povećanje cena goriva u Srbiji minimalno, ali i navodi da je