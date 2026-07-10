Bivša britanska ministarka En Vidikomb (78) pronađena mrtva: Uhapšen muškarac osumnjičen za ubistvo

Euronews pre 5 sati  |  Autor: Euronews
Bivša britanska ministarka En Vidikomb (78) pronađena mrtva: Uhapšen muškarac osumnjičen za ubistvo

Britanska policija uhapsila je danas 26-godišnjeg muškarca zbog sumnje da je povezan sa ubistvom bivše britanske mlađe ministarke i poslanice En Vidikomb (78), saopštila je policija Devona i Kornvola, navodeći da se slučaj za sada ne tretira kao terorizam.

Na pitanje televizije Skaj njuz da li postoje naznake da je napad na bivšu ministarku bio politički motivisan, pomoćnik glavnog policijskog službenika Met Longman je odgovorio da za sada nema takvih saznanja. "U ovoj fazi istrage nemam informacije koje bi ukazivale da je reč o politički motivisanom zločinu", rekao je on. Longman je naveo i da je osumnjičeni uhapšen na jednoj adresi u Njutn Abotu zbog sumnje na ubistvo Vidikomb, javlja BBC. "Možemo da potvrdimo da
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