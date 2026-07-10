Brnabić se sastala sa delegacijom ODIHR-a u Srbiji

Euronews pre 24 minuta  |  Autor: Tanjug
Brnabić se sastala sa delegacijom ODIHR-a u Srbiji

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić sastala se danas sa delegacijom Kancelarije za demokratske institucije i ljudska prava (ODIHR) koja boravi u poseti Srbiji.

Sastanak se održava u Domu Narodne skupštine Srbije. Brnabić je ranije izjavila da je Srbija posvećena reformama koje će je približiti EU i navela da je parlament ove godine usvojio 23 zakona koja su direktno u vezi sa evrointegracijama, od kojih je 14 direktno povezano sa primenom pravnih tekovina EU ili sa Planom rasta. Brnabić je, na događaju "Serbia's Reform Momentum: From Commitment to Delivery", koji je u Briselu prošle nedelje organizovala Vlada Srbije i
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