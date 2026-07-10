Junak još jedne pobede "trikolora" objasnio svoju povredu: Nacija može da odahne

Euronews pre 4 sati  |  Autor: Euronews
Junak još jedne pobede "trikolora" objasnio svoju povredu: Nacija može da odahne

Francuska je prošla u svoje treće vezano polufinale Svetskog prvenstva u fudbalu, a put ka očekivanoj pobedi nad Marokom trasirao je njen najbolji i najvažniji igrač Kilijan Mbape.

Nije iskoristio penal, ali je u nastavku meča ipak podebljao svoj golgterski konto na 23. Mundijalu, plus namestio drugi pogodak, da bi ga selektor Didije Dešan izveo u 77. minutu. Na njegovu sreću i olakšanje nacije, to napuštanje terena nije značilo težu povredu i izostanak iz duela sa Španijo ili Belgijom, u zavisnosti od toga ko bude večeras slavio na stadionu kraj Los Anđelesa (21.00, TV Arena 1 Premium). "Dobio sam udarac u skočni zglob. Zabolelo je u tom
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