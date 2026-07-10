Na farmi u Hrtkovcima počela eutanazija svinja: Šteta zbog afričke kuge procenjena na oko 1,5 miliona evra

Na farmi svinja "Mistral", na obodu sela Hrtkovci kod Rume, gde je utvrđena zaraza afričke kuge na skoro 11.000 svinja, do sada je eutanazirano oko 2.000, a iz Ministarstva poljoprivrede preciziraju da bi ceo postupak uklanjanja zaraženih svinja trebalo da se okonča do nedelje.

Na farmi se sprovode sve bezbednosne i biosigurnosne mere, a ulazak je dozvoljen samo ovlašćenim licima i pripadnicima Vojske Srbije koji učestvuju u ovom procesu. U četvrtak, 9. jula, farmu je posetio i ministar poljoprivrede Dragan Glamočić, koji je istakao da je afrička kuga nezgodan virus protiv koga nema leka ni vakcine i da je jedina efikasna mera da se sprovede eutanazija kako bi se sprečilo širenje zaraze. Boban Đurić iz Uprave za veterinu Ministarstva