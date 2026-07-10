Probudite se uz Euronews Jutro: Hoće li afrička kuga svinja izazvati rast cena i veći uvoz mesa?

Euronews pre 2 sata  |  Autor: Euronews Srbija
Probudite se uz Euronews Jutro: Hoće li afrička kuga svinja izazvati rast cena i veći uvoz mesa?

O brojnim temama iz sveta politike, ekonomije, zdravstva, prosvete, umetnosti i sporta i sutra ćemo govoriti u emisiji Euronews Jutro.

Sa vama od osam sati je Iva Jovančić koji će sa svojim gostima razgovarati o svim aktuelnim pitanjima. U izdanju za subotu, 11. jul, izdvajamo: Nakon što je ustanovljena na jednoj farmi u Hrtkovcima, afrička kuga svinja se proširila na blizu 500 gazdinstava u 18 opština u Srbiji. Nadležni kažu da je uginulo oko hiljadu životinja, dok je više od 10.000 eutanazirano. Kakve će to posledice imati po stočni fond u našoj zemlji? Da li će poskupeti cena svinjskog mesa i
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