Radovi na Štrandu završeni, vodosnabdevanje u Novom Sadu se postepeno normalizuje

Euronews pre 4 sati  |  Autor: Tanjug
Radovi na Štrandu završeni, vodosnabdevanje u Novom Sadu se postepeno normalizuje

Javno komunalno preduzeće "Vodovod i kanalizacija" Novi Sad saopštilo je večeras da su radovi na rekonstrukciji cevovoda u cevnoj galeriji stare filter stanice na Pogonu za preradu vode "Štrand" završeni u predviđenom roku i u skladu sa planiranom dinamikom, te je započeto postepeno uspostavljanje redovnog režima vodosnabdevanja.

U skladu sa ranijom najavom, stabilizacija pritiska u vodovodnoj mreži odvija se sukcesivno i očekuje se da će sistem u potpunosti biti normalizovan u večernjim satima, navodi se u saopštenju. Iz JKP "Vodovod i kanalizacija "Novi Sad zahvaljuju građanima na razumevanju i strpljenju. "Naglašavamo da su predmetni radovi od velikog značaja za obezbeđivanje dugoročnog, stabilnog i neometanog funkcionisanja sistema vodosnabdevanja", istaknuto je u saopštenju. Od 8.00
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